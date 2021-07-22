Прокуратура Ярославской области проведет проверку из-за ошибочно отремонтированной дороги

Ремонтом не той дороги заинтересовалась прокуратура. Скриншот с видео телекомпании "Рыбинск-40"

Прокуратура Ярославской области начала проверку по поводу ремонта не той дороги в Рыбинском районе. Об этом досадном недоразумении КП-Ярославль писала вчера, 21 июля. Подрядчик перепутал населенные пункты и вместо дороги, которая находится в деревне Петрицево Глебовского сельского поселения, начал ремонт дороги в Погорельском поселении.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о контрактной системе и законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в ведомстве.

Жители Петрицево Погорельского сельского поселения, которые сначала обрадовались неожиданному ремонту, теперь находятся в замешательстве. И без того неплохую дорогу раскопали и бросили. Сейчас вместо нее – траншеи, по которым не могут проехать машины и пройти люди.