В Ярославской области начался прием заявок на догазификацию

В уже газифицированных поселках газ будут бесплатно подводить к домам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Газпром газораспределение Ярославль» с 26 июля начнет прием предварительных заявок от граждан на догазификацию. В тех населенных пунктах, где уже имеется газопровод, газ к домам будут проводить бесплатно. Эта обязанность ложится на плечи поставщиков.

– Эту меру поддержки Президент Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию. Догазификацию домовладений планируется провести до 2023 года,– пояснил губернатор области Дмитрий Миронов. –

Заявки можно будет подать через сайт газораспределительной организации или через Единый центр предоставления услуг. С августа обратиться за догазификацией можно через порталы госуслуг, МФЦ или единого оператора газификации – СОЦГАЗ РФ.

Те ярославцы, которые подали заявки до 21 апреля, то есть с момента послания Президента РФ Федеральному собранию, и до вступления в августе 2021 года в силу новых правил, будут иметь право на возврат уплаченных денежных средств по заключенным договорам.

– По всем возникающим вопросам можно обращаться в офисы нашей компании, – пояснил первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Пилясов.