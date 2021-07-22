Болельщиков бесплатно пустят на матч ярославского «Шинника» с владимирским «Торпедо»

24 июля футбольная команда «Шинник» проведет свой первый домашний матч. ФОТО: ФК "Шинник"

24 июля футбольная команда «Шинник» проведет свой первый домашний матч. Соперником станет «Торпедо» из Владимира.

- Перед подопечными Вадима Евсеева стоят в Первенстве серьезные задачи, и футболистам требуется поддержка верных болельщиков. Руководством Клуба принято решение сделать вход на стартовый матч бесплатным, - сообщили в официальной группе ФК «Шинник» ВКонтакте.

Матч состоится 24 июля в 18:00. Билеты можно получить на стадионе «Шинник». Перед игрой болельщиков ждет развлекательная программа, которая начнется в 16:30.

Напоминаем, что по решению Роспотребнадзора стадион может быть заполнен только на 50%. Болельщиков просят прийти на игру в масках и перчатках и не снимать их до конца матча. Рассадка зрителей будет через ряд и через два места друг от друга.