Спасатели вскрывали дверь: в многоэтажке Ярославля горит квартира

Пламя охватило квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль Live"

Утром 22 июля, в Дзержинском районе Ярославля в доме на улице Моторостроителей, 12 произошел пожар. Пламя охватило квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома.

- Огонь на пятый этаж дома не проник. На данный момент три квартиры закоптились. Чтобы справиться с огнем, спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Также спасатели эвакуировали из пожара пенсионерку. Женщина не пострадала. Очевидцы сообщают, что в огне погибла кошка.