В Ярославской области утонул мужчина

По версии следствия, мужчина пьяным пошел купаться и утонул. Фото: СУ СКР по Ярославской области

19 июля в Угличе Ярославской области в реке Волге нашли тело 49-летнего мужчины. По версии следствия, мужчина пьяным пошел купаться и утонул.

- 16 июля на берегу были обнаружены и изъяты личные вещи пропавшего. Со слов очевидцев, сообщивших о происшествии, было установлено место, где мужчина зашел в воду, - сообщили в СКР по Ярославской области.

Берег, на котором купался погибший, совсем не оборудован для отдыха. Там установлен стенд «Купание запрещено». В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.