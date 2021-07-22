Ударил битой по голове: ярославца обвиняют в избиение отца

Сыну грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний ярославец жил вместе с отцом. В феврале этого года мужчина был пьян и поздно ночью включил дома громкую музыку. Этим он помешал своему 74-летнему отцу.

- Пожилой родитель пришел к сыну в комнату и выключил музыку. Однако, сын, не реагировал на просьбы и вновь включил звук, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По версии следствия, несколько раз отец пытался вразумить сына, но тот не хотел ничего слушать и в ответ ударил его бейсбольной битой по голове. Из-за этого у пенсионера были проблемы со здоровьем. "Трудный ребенок" свою вину полностью признал, ему грозит до двух лет лишения свободы.