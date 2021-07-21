Вместо серых камней - яркие арт-объекты: в Рыбинске художник расписывает камни

Мужчина превратил каменные валуны в яркие арт-объекты. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Рыбинске"

В Заволжском районе Рыбинска местный художник творчески подошел к оформлению улицы Васильевской. Мужчина превратил каменные валуны в яркие арт-объекты, изобразив на них овчарку, кошку и мышонка.

Задумка очень впечатлила местных жителей и получила хороший отклик. Рыбинцы даже предложили перенести яркие камни в один из детских садов города.

Фото: группа ВКонтакте "Подслушано в Рыбинске"

- Хорошая идея для детских садов, - пишет жительница Рыбинска в группе "Подслушано в Рыбинске".

- Животные как живые! Художник - большой молодец! Очень красиво и оригинально, - дополняет еще одна жительница.

На данный момент личность художника остается неизвестной для общественности. Напомним, что недавно в Ярославле тоже узнали о мужчине, который рисовал 3D картины на асфальте.