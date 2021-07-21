В Ярославле следственный изолятор закрыли на карантин из-за COVID-19

В Ярославле следственный изолятор закрыли на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском СИЗО-1, «Коровниках», объявлен карантин по COVID-19. Болезнь подхватили и сотрудники учреждения, и арестованные, сообщает МК-Ярославль.

Все посещения контингента сейчас запрещены. Исключения сделаны только для адвокатов, но общаться со своими подзащитными они могут только с соблюдением всех мер предосторожности.

Под запретом и все посылки и передачки, разрешено передавать только медикаменты. Отменены свидания с родными и друзьями.

Ярославцев, которым изберут меру пресечения в виде заключения под стажу, будут направляться в Рыбинское СИЗО.