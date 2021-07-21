Поджоги или совпадение: в Рыбинске ночью сгорели три автомобиля

Горит авто на улице Моторостроителей. Фото: МЧС Ярославль

В ночь на 21 июля в разных точках Рыбинска загорелись три автомобиля. В 23:31 огонь охватил машину на улице Моторостроителей,14; на Герцена,58 заполыхала в 2:44, а на Карякинской,43 - в 3:29.

- От очевидцев поступило три сообщения о возгораниях автомобилей. На данный момент с заявлением в полицию обратился только один владелец сгоревшего авто. По произошедшему проводится проверка, - сообщили в УМВД Рыбинска.

В огне никто не пострадал. Если выстроить точки пожаров по онлайн-картам, то можно увидеть, что дворы, в которых горели авто, находятся недалеко друг от друга, практически на одной прямой.