"Делали с большой любовью и душой": в Юбилейном парке Ярославля разобрали "клумбу-могильник"

Сейчас клумба в Юбилейном парке выглядит так. Фото: Влада Красоткина

В Юбилейном парке Ярославля убрали клумбу, которую ярославцы прозвали могильником из-за неоднозначного дизайна. Теперь в композиции нет табличек с названиями ярославских предприятий и старых шин. Остались только пестрые цветы и ямы от покрышек, засыпанные песком.

- Клумба была выполнена с большой любовью и душой. После неоднозначных отзывов горожан, использованные в композиции покрышки и таблички с названиями промышленных предприятий, были убраны. Стилевое решение клумбы немного будет доработано, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Каким будет новый дизайн цветника - пока неизвестно. Городские власти пообещали внести все коррективы, чтобы клумба вписалась в ландшафт парка.