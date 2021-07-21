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Общество21 июля 2021 11:28

"Делали с большой любовью и душой": в Юбилейном парке Ярославля разобрали "клумбу-могильник"

Цветы оставили, а автомобильные покрышки убрали
Влада Красоткина
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Сейчас клумба в Юбилейном парке выглядит так.

Сейчас клумба в Юбилейном парке выглядит так.

Фото: Влада Красоткина

В Юбилейном парке Ярославля убрали клумбу, которую ярославцы прозвали могильником из-за неоднозначного дизайна. Теперь в композиции нет табличек с названиями ярославских предприятий и старых шин. Остались только пестрые цветы и ямы от покрышек, засыпанные песком.

- Клумба была выполнена с большой любовью и душой. После неоднозначных отзывов горожан, использованные в композиции покрышки и таблички с названиями промышленных предприятий, были убраны. Стилевое решение клумбы немного будет доработано, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Каким будет новый дизайн цветника - пока неизвестно. Городские власти пообещали внести все коррективы, чтобы клумба вписалась в ландшафт парка.

Старые шины, в которые были посажены цветы - убрали.

Старые шины, в которые были посажены цветы - убрали.

Фото: Влада Красоткина