В Ярославском районе в ДТП с лосем погиб водитель иномарки

ДТП произошло ночью на трассе "Золотое кольцо" Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе ночью разбился 26-летний водитель "БМВ". В темноте мужчина не заметил лося, который выскочил прямо под колеса машины, и сбил животное. После столкновения автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и врезался в дерево. В этом ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался еще до приезда медиков скорой помощи.

К сожалению, подобные аварии на дорогах Ярославской области не редкость. Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что лось может появиться на проезжей части дороги внезапно, тем самым не оставив шансов водителю на маневрирование. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на автомобиле по автодороге рядом с лесными массивами или густой растительностью.