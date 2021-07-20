В центре Ярославля убрали большую свалку

Несанкционированная свалка ликвидирована, а сколько их в городе еще осталось: санкционированных, но не приведенных в порядок Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле практически в центре города - на улице Республиканской у дома №77 - убрали мусорную свалку. Правда, только после того, как прокуратура Кировского района провела проверку. До вмешательства компетентных органов руки, видимо, не доходили.

- Проведена проверка исполнения законодательства об обходах производства и потребления. В ходе проверки выявлена несанкционированная свалка отходов - порубочные остатки, бытовой мусор, - сообщили в прокуратуре.

Также там уточнили, что выявлением и, главное, ликвидацией подобных стихийных мусорок должна заниматься территориальная администрация, в данном случае - Кировского и Ленинского районов.

Главе администрации было внесено представление, которое рассмотрели и удовлетворили. Свалка, ликвидирована.