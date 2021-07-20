Уж замуж невтерпеж: ярославна подделала командировочное удостоверение, чтобы быстрее стать женой

Ярославна подделала командировочное удостоверение, чтобы быстрее стать женой Фото: Тимур ХАНОВ

Прокуратура Дзержинского района через суд требует признать фиктивным брак 36-летней ярославны и 21-летнего гражданина Таджикистана. Во время проверки было установлено, что командировочное удостоверение женщины, из-за которого брак зарегистрировали быстрее положенного срока, является поддельным.

Согласно Семейному кодексу РФ, брак заключается по истечении месяца со дня подачи заявления. Но в некоторых, исключительных, случаях это можно сделать и раньше. Среди уважительных причин – командировка одного из будущих супругов. Этим пунктом и решили воспользоваться молодожены, которым нетерпелось узаконить свои отношения, если они, конечно, вообще были.

- В феврале этого года в отдел ЗАГС Ростовского района поступило заявление гражданки РФ и гражданина Республики Таджикистан о заключении брака. В заявлении указывалось на необходимость заключения брака в сокращенные сроки в связи с наличием уважительной причины - командировки невесты. К заявлению было приложено командировочное удостоверение, изготовленное неустановленными лицами, в которое были внесены заведомо ложные сведения о работе невесты и ее командировке в Архангельск с февраля по июль текущего года, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

Работники ЗАГСа зарегистрировали брак в сокращенные сроки. После чего супруг, который, как мы помним, являлся иностранным гражданином, получил возможность стать гражданином России в сокращенные сроки и в упрощенном порядке.

По прокуратура установила нарушения. Отделом дознания районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», а в суд ушел иск с требованием признать брак недействительным.