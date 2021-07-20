Рок-фестиваль "ЛетчикФест" в Переславле-Залесском перенесли

Купленные билеты можно не сдавать - они будут действовать и в 2022 году. Фото: группа ВКонтакте "ЛетчикФест 2021"

В Переславле-Залесском Ярославской области перенесли рок-фестиваль "ЛетчикФест" на лето 2022 года. Причина - эпидемиологическая ситуация в регионе. Об этом сообщили в областном департаменте туризма.

- Мы надеемся, что поклонники с пониманием отнесутся к переносу "ЛетчикФеста" на следующее лето. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы фестиваль состоялся и подарил максимум положительных эмоций, - сообщили в оргкомитете фестиваля.

Купленные билеты можно не сдавать - они будут действовать и в 2022 году.