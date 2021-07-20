Двух ярославцев сняли с самолета во Владивостоке за пьяный дебош Фото: Мария ЛЕНЦ

15 суток административного ареста грозит двум ярославцам за дебош в самолете «Владивосток – Москва». Мужчины не поделили посадочное место у иллюминатора, начали оскорблять друг друга, употребляя ненормативную лексику, и в целом вели себя неадекватно.

- На борт прибыли сотрудники транспортной полиции, 56- и 30-летнего жителей Ярославской области задержали и сопроводили в дежурную часть. Установлено, что мужчины поднялись на борт самолета в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях.