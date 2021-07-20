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Общество20 июля 2021 8:30

В Ярославской области девушку сироту с ребенком на руках лишили жилья

За помощью молодая мать обратилась в суд
Влада Красоткина
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Девушка сама стала мамой, а квартирный вопрос так и не могли разрешить.

Девушка сама стала мамой, а квартирный вопрос так и не могли разрешить.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушка из Ярославской области в детстве осталась без родительской опеки. Ей, как сироте полагалось жилье, но его не выдавали много лет. Шли годы, девушка сама стала мамой, а квартирный вопрос так и не могли разрешить.

- Сотрудники прокуратуры обратились в суд в интересах молодой матери 2-летнего ребенка. Женщине полагалось жилье по причине того, что в

детстве она осталась без родительской опеки. Суд иск удовлетворил, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Судебный пристав направил постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил организацию-должника, что за неисполнение решение суда грозит уголовная ответственность. Таким образом удалось добиться справедливости и молодая мама с ребенком уже въехали в новый дом.