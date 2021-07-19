В Ярославской области в ДТП с автобусами пострадали 70 человек

В Ярославской области за первые шесть месяцев этого года произошло 46 аварий с участием автобусов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области за первые шесть месяцев этого года произошло 46 аварий с участием автобусов. В этих ДТП пострадали 70 человек.

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят проверки, чтобы выявить нарушения и по возможности их предотвратить. Среди самых частых нарушений – управление транспортным средством с неисправностями (101) и несоблюдение правил расположения транспортных средств на проезжей час (71). 63 раза – и это только то, что заметили инспекторы – водители автобусов не уступили дорогу пешеходам.

– Также среди нарушений: несанкционированное внесение изменений в конструкцию автобусов – 2, нарушения режима труда и отдыха – 6, отсутствие технического осмотра – 6, отсутствие путевой документации – 3, отсутствие предрейсового контроля технического состояния – 3, непроведение предрейсового медицинского осмотра – 5 и другие, – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Последний рейд прошел в воскресенье, 18 июля. Инспекторы проверили 13 автобусов, выявили два нарушения.