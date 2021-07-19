В детском саду Ярославля у нескольких воспитанников подозревают отравление

Сейчас в детском саду работают специалисты Роспотребнадзора Фото: Мария ЛЕНЦ

В детском саду №241 Ярославля у нескольких детей подозревают отравление. Переполох утром 16 июля подняли родители ребят, которые плохо себя почувствовали.

Как сообщили в департаменте образования Ярославской области, в четверг, 15 июля, в заболевшей группе было 15 детей. Жалоб на плохое самочувствие ни от кого не поступало.

- Ночью и утром в пятницу в чат группы написали родители нескольких детей о плохом самочувствии, часть родителей решили оставить детей дома. В других группах скачка снижения посещаемости не было, на рвоту никто не жаловался. Руководство детского сада в группе провели обработку по вирусной инфекции. Группа на карантин не закрыта, - уточнили в ведомстве.

Сейчас в детском саду работают специалисты Роспотребнадзора. Ситуацию держит на контроле департамент образования области.