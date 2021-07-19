В Ярославской области 183 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

В Ярославской области под COVID-больных перепрофилировано более двух тысяч коек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Оперштаб опубликовал очередные неутешительные данные по заболевшим коронавирусом. На данный момент в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 183 пациента с COVID-19. Они на ИВЛ и кислородной поддержке. У 1417 больных состояние средней тяжести.
- Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. Ежедневно с диагнозом «коронавирус» госпитализируют десятки людей. В приеме таких пациентов задействованы 18 больниц области, в которых перепрофилировано уже больше 2 тысяч коек, - пояснили в правительстве региона.
По данным на 19 июля, за сутки в области COVID-19 заразились 197 человек, скончались – пятеро.
В приеме пациентов с коронавирусом задействованы 18 больниц
Фото: Правительство Ярославской области