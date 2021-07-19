«Папа, выйди»: в Ярославле на «диком» пляже утонул мужчина

В Ярославле на глазах у сына утонул мужчина. ФОТО: читатель КП

В Ярославле на пляже у Коровников в субботу, 17 июля, утонул мужчина.

По словам очевидцев, он отдыхал в компании с друзьями и сыном, потом пошел искупаться и не вышел из воды.

- Мальчик, его сын, бегал по берегу и кричал «Папа, выйди! Папа, выйди!», - рассказывают свидетели этого несчастного случая.

Отдыхающие вызвали спасателей, но, по каким-то причинам, не приезжали они очень долго.

С начала лета в Ярославской области утонули уже несколько человек. В основном, это молодые мужчины, многие из них, когда отправлялись купаться, были пьяны. Трагические случаи на воде происходили и с детьми.