Ярославский «Шинник» потерпел поражение в первой игре нового сезона

Футбольные болельщики считать, что лучшее еще впереди. ФОТО: ФК "Шинник"

Новый футбольный сезон для ярославской команды «Шинник» начался с поражения команде «Олимпе-Долгопрудный-2». Матч закончился счетом 1:0. Единственный гол забил Николай Покидышев на 29 минуте игры.

-Мы пропустили мяч, сами не смогли забить, поэтому, 1:0 проиграли. Команде тяжело дается первый матч дивизионом ниже. Нет результата, значит, тяжело, - высказался о поражение на пресс-конференции главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев.

В прошлом чемпионате ярославцы вылетели из первого дивизиона и теперь играют во второй лиге. Пока, как мы видим, не очень удачно. Но футбольные болельщики считать, что лучшее еще впереди.

- Да, нет - Евсеев даст результат. Главное, была бы поддержка руководства, - пишет болельщик в группе ФК «Шинник».