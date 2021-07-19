В Ярославской области зэк совершил преступления в день освобождения из мест не столь отдаленных

Житель Ростова Великого обвиняется в грабеже Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Ростова Великого обвиняется в грабеже. В ночь на 23 июня мужчина был в гостях у своих родственников. Компания гуляла и веселилась, а около 4 часов утра обвиняемый зашел в одну из соседских квартир, дверь которой оказалась не заперта. Жили там супруги-пенсионеры. От шума они проснулись и застали грабителя за делом: он как раз забирал со стола нетбук и зарядное устройство к нему.

Пожилые люди попросили мужчину оставить вещь и уйти, но тот выполнил только последнюю просьбу – ушел, прихватив с собой технику.

Казалась бы, обычный грабеж. Но примечательным его делает то, что обвиняемый совершил его сразу же после освобождения из мест лишения свободы. 22 июня мужчину выпустили, а 23-го он снова отправился на дело. И у родственников, соседей пострадавшей пары пенсионеров, злоумышленник праздновал обретение долгожданной свободы.

- Обвиняемый вину свою признал, похищенное возвращено законным владельцам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По статье «Грабеж» ростовцу грозит до четырех лет лишения свободы.