12 часов без воды на жаре: в Ярославле маленькую собачку привязали к дереву и оставили умирать

Собаку оставили умирать на жаре. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Маленькую собачку, привязанную к дереву, обнаружили случайные прохожие. Малыша оставили на верную погибель: бросили на жаре, без еды и воды.

- Бедного малыша в Заволжском районе какая-то … привязала к дереву и оставила умирать на такой жаре. Бедный ребенок больше 12 часов провел без воды и скорее всего несколько дней без еды. Он очень худой, обезвожен, мальчик, возраст примерно годика три. Кто может забрать его, иначе он обречен на гибель! – написала в социальных сетях прохожая, которая увидела несчастное животное.

Песика забрали на передержку, но есть немало желающих взять его на ПМЖ. Тем, кто хотел обзавестись четвероногим другом, в комментариях предложили обратиться в приюты для бездомных животных. Собачек и кошечек, которые хотят обрести свой дом, там достаточно и хватит на всех.