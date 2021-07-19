МЧС предупредило ярославцев о грозе и ветре

Ухудшение погоды ожидается сегодня, 19 июня Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС по Ярославской области выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре. Днем 19 июля в регионе ожидается дождь, местами гроза, а при грозе усиление юго-западного и западного ветра с порывами 15 метров в секунду.

Вероятны различные ЧП: подтопление территорий, которые находятся в низменностях, затруднения работы всех видов транспорта, увеличение числа ДТП, повреждение линий электропередач и линий связи, а также обрушение слабоукрепленных конструкций.