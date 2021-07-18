"Мы избавляем Ярославль от бессмысленных ограждений": мэр города ответил на критику блогера

Мэр города ответил на критику блогера Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Instagram ответил блогеру Илье Варламову, который раскритиковал ярославских чиновников за чрезмерную любовь к заборам. По мнению блогера, ограждения ставят и там, где надо, и там, где им не место.

- Блогер Илья Варламов критикует Ярославль за дорожные ограждения. Трудно спорить с тем, что они далеко не всегда уместны и нередко портят облик города. Однако заявление Ильи о том, что "ярославские чиновники поклоняются заборам" не соответствует действительности чуть более, чем полностью, - написал в Telegram Владимир Волков.

По его словам, все ровно наоборот.

- Мы избавляем Ярославль от бессмысленных ограждений. Уже демонтировали часть на проспектах Московском и Фрунзе, на улицах Большой Октябрьской и Малой Пролетарской, а также на Которосльной набережной. В этом году планируем убрать еще на Тутаевском шоссе и улице Дачной. Я не являюсь категорическим противником ограждений. На некоторых участках они действительно необходимы. Но, конечно, не на всем протяжении улицы, и сами ограждения не должны портить облик города. Мы не намерены ударяться в компанейщину, несмотря на критику столичных урбанистов. Потому что объем работ зависит не только от нашего желания, но и от финансовых возможностей города.