В Рыбинском районе 32-летняя женщина попала под колеса "Шевроле" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинском районе вчера, 17 июля, погибла молодая женщина. ДТП произошло около 23 часов в районе деревни Селишки на трассе "Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск -Череповец".

По предварительной информации, 32-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса "Шевроле". За рулем иномарки сидел 25-летний мужчина.

- В результате ДТП женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, МЧС, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, в том числе, скорость машины и был ли водитель трезв.