В Ярославле на проспекте Машиностроителей скончался мужчина

Мужчина упал на проспекте Машиностроителей и скончался. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано у водителей"

17 июля в Ярославле на проспекте Машиностроителей местные жители обнаружили тело взрослого мужчины. Оказалось, что посреди проезжей части погибший оказался не просто так - до случившегося он ехал за рулем авто.

- Мужчина двигался по проспекту. По предварительной информации, за рулем ему стало плохо. Он остановил авто, вышел на улицу и умер, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Личность мужчины пока неизвестна.