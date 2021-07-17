Сына связали простыней, а матери сказали сидеть тихо: в Ярославской области на скамье подсудимых оказалась 54-летняя разбойница

Спустя некоторое время сбежавшую обвиняемую нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2018 года в небольшой деревеньке Савинское Ярославской области произошло ограбление. Мужчина и женщина подобрались к дому одного из местных жителей и следили за обстановкой вокруг. В это время 54-летняя женщина с соучастником проникли внутрь.

- Находясь в доме, соучастник обвиняемой напал на 50-летнего хозяина и нанес ему монтировкой множественные удары по голове. Дальше он продолжил избивать мужчину ногами. После избиения злоумышленник связал руки и ноги потерпевшего веревкой и простыней. В доме, также находилась престарелая мать хозяина, которой 54-летняя обвиняемая, сказала сидеть на месте, молчать и пригрозила убить, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Из дома злоумышленники похитили ценное имущество и скрылись с места преступления. Группировку объявили в розыск, но 54-летней женщине удалось скрыться. Ее сообщников нашли быстрее. Одному из мужчин суд назначил наказание сроком 12 лет 8 месяцев, второму 4 года 6 месяцев, женщине - 3 года 4 месяца, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Спустя некоторое время сбежавшую обвиняемую нашли. На данный момент ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.