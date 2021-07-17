В Ярославской области погибло 300 тысяч кур

На птицефабрике задохнулись курицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На птицефабрике Рыбинского района Ярославской области погибло 300 тысяч кур.

- По предварительной информации причиной послужило отключение электроэнергии. В цехах на час перестали работать вентиляторы, из-за недостатка кислорода погибли порядка 300 тысяч кур, - рассказали в правительстве Ярославской области.

16 июля сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора по Ярославской области выехали на место захоронения птиц. По данному факту ведомства проводят проверку.