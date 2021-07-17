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Происшествия17 июля 2021 11:20

В Ярославской области погибло 300 тысяч кур

ЧП произошло на одной из птицефабрик региона
Влада Красоткина
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На птицефабрике задохнулись курицы.

На птицефабрике задохнулись курицы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На птицефабрике Рыбинского района Ярославской области погибло 300 тысяч кур.

- По предварительной информации причиной послужило отключение электроэнергии. В цехах на час перестали работать вентиляторы, из-за недостатка кислорода погибли порядка 300 тысяч кур, - рассказали в правительстве Ярославской области.

16 июля сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора по Ярославской области выехали на место захоронения птиц. По данному факту ведомства проводят проверку.