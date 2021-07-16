Tele2 начал снимать сериалы

Компания Tele2 решила снимать небольшие сериалы. Фото: ООО «Tele2 Россия»

Пандемия заметно изменила привычный стиль жизни горожан. Мобильный телефон стал не просто необходим, а жизненно важным инструментом решения личных и деловых задач. Ну и куда же без развлечений. Игры, веселые забавные ролики, ну и, конечно же, фильмы и сериалы. К сожалению, за прошедший год многие студии приостановили выпуск картин и сериалов или приостановили съемки. Теперь не совсем понятно, когда нам ждать продолжения приключений Мандалорца или Геральта из Ривии. В это сложное для киноиндустрии время выходит новый сериал, который продолжает традицию небольших короткометражных фильмов. Сериал под названием «Служба поддержки» выпускает Tele2. И ведь не зря он позиционирует себя как оператор по другим правилам. Серии длительностью чуть больше 10 минут сюжетно не связаны, каждая история основана на реальном обращении людей.

Объединяют киноновеллы главные герои – сотрудники службы личной поддержки оператора – готовые помочь абонентам в сложной ситуации здесь и сейчас. Они демонстрируют искреннее сопереживание и действуют не по шаблонам. Давайте разбираться, что уже вышло и что нам предстоит посмотреть в ближайшее время.

8 июля на YouTube-канале оператора вышли первые две серии сериала – романтическая комедия «Помогите, я влюбился» и триллер «Однажды в Китае». Первая картина рассказывает нам историю Михаила, номер которого заблокировала девушка после не удачного первого свидания. Он обращается в службу поддержки оператора в надежде, что блокировка была случайной.

Вторая серия от Tele2 – «Однажды в Китае» стала триллером. Сюжет этой истории, основан на реальных событиях. Молодая девушка, прибыв в Китай села в такси и неразборчиво назвала отель, куда нужно поехать. По пути таксист заблокировал двери и свернул в сторону городских окраин. Эта ситуация заставила пассажирку понервничать и прийти к выводу, что ее похитили. На телефоне осталось пять процентов зарядки, и она обратилась в службу поддержки оператора за помощью. Сотруднику центра обслуживания Елене пришлось справиться с волнением, проявить смекалку и задействовать знатоков китайского языка.

Серия держит в напряжении на протяжении всего времени. В скором времени нашему вниманию предложат еще ряд серий новых серий. Будем ждать их на YouTube -канале оператора. Там же можно посмотреть первую и вторую серию, сообщает пресс-служба Tele2.