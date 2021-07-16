В Переславле пройдет фестиваль воздухоплавания

В Переславле с 23 по 25 июля пройдет фестиваль воздухоплавания Фото: Правительство Ярославской области

С 23 по 25 июля в Переславле-Залесском пройдет 20-ый фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В небо над городом поднимутся 16 аэростатов с командами из Калуги, Самары, Нижнего Новгорода, Белгорода, Костромы, Луганска, Москвы, Яхромы, Люберец и Переславля.

Посмотреть на общий старт, сделать фотографии, пообщаться с членами команды можно на территории отеля Azimut. Там же пройдут ярмарки, выставки, концерты. Ночное свечение аэростатов запланировано на 24 июля, 22:00.

По словам и.о. директора департамента туризма Владимира Лысенко, в связи с пандемией коронавируса в этом году в программу фестиваля были внесены изменения для того, чтобы избежать большого скопления людей.