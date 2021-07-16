В РЖД объяснили, почему не могут запустить дополнительные поезда Москва-Переславль

В течение 30 дней компания ответила переславцам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Переславля-Залесского направили в РЖД петицию,с просьбой увеличить количество поездов по маршруту Москва-Переславль в будние дни. В течение 30 дней компания ответила переславцам, что изменения в движениях поездов невозможны.

- Дополнительное назначение движения этих поездов по будням приведет к значительным корректировкам движения и отменам других поездов, в том числе пригородных. В настоящее время назначение курирования указанных поездов по будням не планируется, - пояснили в ответе представители РЖД.

Однако компания упомянула, что при составлении планового графика движения поездов на 2022 год данный вопрос будет рассмотрен дополнительно.