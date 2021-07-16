Погода в Ярославской области в выходные: грозы не справятся с жарой

В Ярославской области в выходные сохранится жаркая погода. Скриншот, Центр "Фобос"

Несмотря на облака, грозы и локальные дожди, которые прошли по региону в четверг и пятницу, в Ярославской области в выходные сохранится жаркая погода.

17 июля, по прогнозам специалистов Центра «Фобос», ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможно, будет гроза. Ночью +19…21, днем +31…33. Ветер северо-западный, умеренный.

18 июля, в воскресенье, ясная погода. Ночью +17…19, днем +31…33. Ветер южный, умеренный.

- Кратковременные дожди прогнозируются в субботу, при этом будет все также жарко. Ситуация изменится в начале следующей недели, когда подойдет холодный атмосферный фронт. Вновь зарядят интенсивные дожди, температура вернется в рамки климатической нормы, - обнадежили изнывающих от жары жителей Центральной России метеорологи.