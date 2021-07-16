Выехал на встречку и покалечил четверых: ярославский суд рассматривает дело пьяного водителя

Медицинская экспертиза обнаружила в крови водителя «Рено» 0,650 миллиграммов алкоголя. Фото: Иван МАКЕЕВ

32-летний житель Данилова обвиняется в пьяном вождение. Полиция установила, что молодой человек ночью 29 февраля ехал за рулем «Рено» в нетрезвом виде. Поэтому при движении в Ярославле по улице Наумова в сторону Московского проспекта он попал в аварию.

- Водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся автомобилем «Киа», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП пострадали 30-летний водитель «Киа» и 31-летняя пассажирка «Рено». Тяжелые травмы получили еще 2 человека: пассажирка автомобиля «Киа», и вторая пассажирка автомобиля «Рено».

Медицинская экспертиза обнаружила в крови водителя «Рено» 0,650 миллиграммов алкоголя. Мужчина свою вину полностью признал.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.