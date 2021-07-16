Сотрудников мэрии Ярославля будут премировать за сделанную прививку от COVID-19 Фото: Правительство Ярославской области

Сотрудников мэрии Ярославля, а также организаций, ей подведомственных, будут всячески стимулировать пройти вакцинацию от COVID-19. Напомним, что с 13 июля в Ярославской области, постановлением главного санитарного врача региона, введена обязательная вакцинация от COVID-19 для работников ряда сфер.

Сотрудникам мэрии, которые прошли или собираются пройти вакцинацию, могут предоставить отгулы или дополнительные дни к отпуску. Возможно премирование, а также полная или частичная оплата теста на антитела. Кроме того, пройти вакцинацию они могут в рабочее время.

Причиной для введения обязательной вакцинации, стало ухудшение эпидситуации в регионе.

- Эпидемиологическая ситуация по данной инфекции расценивается как неблагополучная. Интенсивность прироста возросла с 21 июня, когда прирост за сутки составил 8%, а в последующие дни прирост по 7-8% ежедневно. Чаще болеют люди трудоспособного возраста 18-60 лет. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом, - говорится в постановлении.