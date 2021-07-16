Стало известно, кто ответит за рухнувший потолок в ярославском общежитии

31 мая в общежитие рухнул потолок. Фото: группа ВКонтакте "Жесть Ярославль"

Общежитие в Ярославле на улице Полиграфическая, где в мае рухнул потолок, признали "физически изношенным". Прокуратура во время проверки выяснила, что мэрия города не обследовала здание на аварийность. Неизвестно, безопасно ли оно для людей. А тем временем в общежитии находится 29 комнат и две из них - муниципальная собственность.

- Мэрией города Ярославля не обеспечено надлежащее содержание муниципального имущества в указанном доме. Не решен вопрос с выбором управляющей организации, а также обследованием здания и жилых помещений в нем на предмет аварийности и пригодности для проживания, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Поэтому мэру Ярославля Владимиру Волкову были внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства. Сейчас представления находятся на рассмотрении.