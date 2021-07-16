В Ярославле «ловят» безмасочников

На улице Кирова прошла проверка. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверяют, как местные предприниматели соблюдают правила работы, установленные во время эпидемии коронавируса.

Одна из таких проверок прошла 15 июля на улице Кирова.

- В отношении работников объектов торговли и общественного питания, находившихся на рабочих местах без средств индивидуальной защиты, составлены протоколы об административном, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На данный момент протоколы рассматривает суд. Напомним, что для предпринимателей размер штрафа достигает до 50 тысяч рублей.