Лариса Ушакова обвинила Анатолия Грешневикова в лоббировании мусорного бизнеса

Вчера я узнала о том, что депутату Анатолию Грешневикову показалось, что на одной из встреч с жителями я обвинила его в лоббировании интересов мусорного бизнеса.

Сообщаю, что ни на указанной встрече, ни в каких других ситуациях ничего подобного до настоящего момента я не заявляла.

Все, что происходило на встрече, могут подтвердить независимые свидетели и имеющиеся у меня на руках аудиозаписи. На них отчетливо слышно, что о проблеме строительства мусорного полигона, о котором идет речь, на этой встрече я услышала впервые.

Но мне не хочется оправдываться. Ведь, фактически, речь идет о сознательной дискредитации Анатолием Грешневиковым меня, как человека, начавшего в этот же самый день процедуру регистрации в качестве кандидата на пост депутата Государственной Думы России.

Поэтому я считаю, что и сам момент для вброса против меня является не случайным. Наверняка он выбран осознанно, по классической технологии информационной войны, которую против меня давно и безуспешно пытаются вести.

Далее: само заявление против меня явно нацелено на то, чтобы отвести от Анатолия Грешневикова подозрения в лоббировании им интересов мусорного бизнеса. Ведь если эти подозрения обоснованы, получается, что человек, всю свою политическую карьеру выставлявший себя в качестве эколога, на самом деле мог прикрывать этим статусом как раз-таки нарушения экологического законодательства.

Ни попыток дискредитировать себя, ни отвести внимание общественности от возможного прикрытия политической борьбой интересов иногороднего мусорного бизнеса на территории Ярославской области я так просто не оставлю. Вдумайтесь: по списку партии «Справедливая Россия» в региональной группе №35, к которой отнесена Ярославская область, пытается попасть в Госдуму человек, судя по сообщениям СМИ, ведущий деятельность в сфере размещения мусора в соседней Ивановской области. Где тут справедливость? И где – Россия?

Политика – непростое дело. Но я сделаю все возможное в интересах ярославцев, – буду стоять до конца, но строительства полигона для размещения мусора из других регионов в Ярославской области я не допущу!

С уважением, ваша Лариса Ушакова.