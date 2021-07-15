"Орали, что он наркоман и раскладывает закладки": в Заволжском районе Ярославля трое мужчин избили прохожего и подростка

Обе семьи идут писать заявление в полицию. Фото: Иван МАКЕЕВ

14 июля ярославец Дмитрий (имя изменено - прим.ред) пошел после рабочего дня искупаться на озеро Техас в Заволжском районе. Но, когда мужчина возвращался домой в районе семи вечера, то столкнулся с троицей молодых людей. Парням было около 30-и лет. По словам Дмитрия, они избили его и ограбили. Нападавших не смутили даже прохожие и светлое время суток.

- Они его избивали. Когда останавливались прохожие, то сразу начинали орать, что мой муж наркоман и раскладывает закладки. Поэтому люди проходили мимо, - рассказывает "КП-Ярославль" жена пострадавшего ярославца Марина.

Банда Заволжского района забрала у 49-летнего Дмитрия все - даже ингалятор, который помогает мужчине бороться с приступами астмы. Пострадавший отделался ссадинами и гематомами, но оказалось, что он не первый, кто пострадал из-за бандитской троицы.

- Такой же случай был на Резинотехнике. Побили и забрали телефон у подростка. И так же прохожим говорили, что он закладчик. Чтобы, наверное, не вмешивались, - продолжает рассказ супруга Дмитрия.

Обе семьи сегодня, 15 июля, идут писать заявление в полицию на злоумышленников и ищут свидетелей преступления. Если вы что-то знаете о произошедшем, то обратитесь по телефону:89611544063.