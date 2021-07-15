Знакомство на берегу Волги закончилось смертью: ярославец убил приятеля

Суд назначил ярославцу наказание в виде 8 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летний ярославец в один из осенних дней ушедшего года пил спиртное на берегу Волги в районе улицы Спасской. Недалеко от него сидел 37-летний мужчина, который тоже проводил день у воды за алкоголем. Так молодые люди познакомились, а позже отправились бутылочкой спиртного и продолжили выпивать уже вдвоем.

- Через некоторое время между ними возник конфликт, в результате которого 21-летний обвиняемый нанес новому знакомому множественные удары руками и деревянным сучком по голове, рукам и верхней части туловища. Избиение продолжалось как на берегу, так и в воде. Затем обвиняемый погрузил потерпевшего в воду и утопил, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Вскоре парня задержали. При допросе он признал свою вину, но не смог вспомнить, за что убил своего приятеля. Суд назначил ярославцу наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.