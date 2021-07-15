В Ярославле пропал 17-летний подросток

Парень пропал неделю назад. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

В Ярославле пропал 17-летний Никита Матвеев. С исчезновения парня прошла уже неделя. Он ушел погулять 7 июля и до сих пор о его местонахождение ничего неизвестно.

- Рост Никиты 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную кепку, черно-зеленую кофту на молнии, черные шорты и серые кроссовки, - рассказывают о приметах Никиты поисковый отряд "ЯрСпас".

Если вы знаете, где находится подросток, то сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, 102 или 112 либо по горячей линии отряда «ЯрСпас» по телефону 8 (910) 964-08-38.