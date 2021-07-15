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Происшествия15 июля 2021 11:20

В Ярославской области нашли сгоревшую машину с останками человека

Личность водителя устанавливается
Полина Вачнадзе
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В сгоревшей машине нашли останки человека

В сгоревшей машине нашли останки человека

Фото: УМВД по Ярославской области

Сегодня, 15 июля, в Рыбинском районе на дороге Добрино-Будихино в кювете обнаружили сгоревшую машину. В салоне автомобиля находились останки человека, личность его сейчас устанавливают сотрудники полиции.

По предварительной версии, ДТП произошло буквально на днях. «Лада Калина» вылетела в кювет, опрокинулась и загорелась. Человек из салона выбраться не смог или не успел. Остов сгоревшей легковушки обнаружили проезжающие мимо водители.

- Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, - прокомментировали ДТП в пресс-службе УМВД по Ярославской области.