Чудом не врезался в толпу: в Ярославле грузовик снес ограждение и вылетел на тротуар

ДТП с ужасными последствиями чуть было не произошло вчера, 14 июля, в Ярославле на площади Карла Маркса. Грузовик снес ограждение, вылетел на тротуар и только чудом не врезался в толпу людей, выступавших у памятника автора «Капитала». По счастливой случайности под колеса автомобиля не попала и девушка-оператор. Комментаторы в соцсетях поразились выдержке: цистерна промчался буквально в полуметре от нее, снеся на своем пути железное ограждения, а девушка продолжила видеосъемку и даже засмеялась.

- Оператора чуть не снесли, а она продолжает снимать, как ни в чем не бывало, - пишут в ярославских пабликах.

- Повезло, однако, всем. Оператора первую на колеса могло намотать.

- Я сама не знаю, почему я не испугалась. Вчера, когда вырезала из трансляции этот кусочек и выкладывала у себя, думала, что скажут – кришнаиты под мухой, - пишет автор видео Евгения Шаранагати.

А грузовик, который пронесся по пешеходной зоне, смог остановиться только на перекрестке. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. Возможно, что у грузовика отказали тормоза.