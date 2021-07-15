Тутаевцы попросили губернатора области помочь им с переправой через Волгу. ФОТО: администрация Тутаева

Депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова после коллективного письма жителей Тутаева обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Депутат просит наладить переправу между двумя берегами города и решить вопрос с пристанью.

- В настоящее время ее нет и людям приходится с трудом добираться до переправы. Направила депутатский запрос губернатору Ярославской области, так как тутаевская власть никаких вразумительных ответов жителям не дает, - сообщила Елена Кузнецова.

Проблема переправы остается одной из самых насущных для тутаевцев. Сейчас с берега до берега курсирует пассажирский пароход, а причала нет. Старый пришел в негодность, а новый администрация пока не начала делать.

- Очень трудно спуститься с берега и попасть на пароходик, особенно пожилым людям и пассажирам с детьми. Пароходик часто ломается. В этих случаях для переправы используются лодки, но пожилые люди боятся садиться в них, - говорится в обращении к главе региона.

Губернатора попросили оказать содействие в решении социально-значимой проблемы – организации паромной переправы.