Не делайте преждевременные выводы: в депздраве прокомментировали смерть рыбинского легкоатлета после вакцинации

38-летний здоровый мужчина, спортсмен днем сделал прививку, а ночью скончался. ФОТО: страница Владимира Дорожкина ВКонтакте

В департаменте здравоохранения Ярославской области дали комментарий по поводу смерти легкоатлета из Рыбинска Владимира Дорожкина. 38-летний здоровый мужчина, спортсмен днем сделал прививку, а ночью скончался. Естественно, что многие посчитали – причиной смерти стала именно вакцина, которая отразилаьс на сердечной деятельности мужчины. В департаменте здравоохранения попросили ярославцев не делать преждевременные выводы.

- Уважаемые жители Ярославской области, департамент здравоохранения просит не делать преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию о смерти пациента, которому была сделана прививка от коронавирусной инфекции. Сейчас работает региональная иммунологическая комиссия, проводится судебно-медицинская экспертиза. Заключение по данному случаю планируется получить после завершения необходимых мероприятий. В настоящее время установлена только временная связь вакцинации со смертью пациента, - говорится в обращении.