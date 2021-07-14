В Ярославле пройдет книжная ярмарка в помощь бездомным животным

В Ярославле пройдет ярмарка в поддержку бездомных животных. Фото: центр реабилитации животных "Верность"

18 июля во Фрунзенском районе Ярославля в ТРЦ «Фреш!» пройдет благотворительная книжная ярмарка "Читай в поддержку животных". Все средства, собранные во время ярмарки, пойдут приюту «Верность».

Ненужные вам книги можно принести в торговый центр 11 числа с 14:00 до 18:00. Их потом продадут на ярмарке по минимальной цене – 30 рублей. Если вы хотите помочь приюту, то во время благотворительной акции волонтеры с удовольствием примут в подарок корма для животных: для собак «Чаппи», а для кошек – «Пурина Ван».

Ярмарка пройдет 18 июля в ТЦ «Фреш!» по адресу: проспект Фрунзе, 38 с 12:00 до 18:00.