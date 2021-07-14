В Ярославской области депутат потребовал отмены обязательной вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный государственный санитарный врач Ярославской области вчера, 13 июля, подписал постановление об обязательной вакцинации жителей региона. Перечень сфер, сотрудники которых попадают под действие этого постановления, можно посмотреть здесь.

Не все оказались согласны с таким решением. Депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев уже обратился в прокуратуру области с просьбой разъяснить, насколько законны действия санитарного врача.

- Я не против вакцин в целом, но чем больше заставляют и принуждают сделать прививку от COVID-19, тем больше у меня появляется сомнений, - написал Олег Леонтьев на своей странице в соцсети. И не только там.

Он направил депутатский запрос прокурору региона с просьбой пояснить, насколько законны действия санитарного врача и не противоречат ли они нескольким статьям Конституции РФ. Депутат считает, что могут нарушаться право на отказ от профилактических прививок, право на свободу и личную неприкосновенность, право не соглашаться на медицинские, научные и иные опыты.

- В дополнении попросил предоставить документы, подтверждающие прохождение всех этапов клинических испытаний, с заключениями по существующим видам вакцин от COVID-19, - пояснил Олег Леонтьев.