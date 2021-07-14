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Происшествия14 июля 2021 13:05

В Ярославской области под колеса машины попал 9-летний велосипедист

Влада Красоткина
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Ребенка госпитализировали с травмами.

Ребенка госпитализировали с травмами.

Фото: Михаил ПАТЛИС

ДТП произошло 13 июля в Тутаевском районе на трассе "Тутаев-Богдановка". 9-летний мальчик ехал по обочине, а потом неожиданно вывернул на дорогу и угодил под колеса машины.

- 46-летний водитель "Рено" наехал на велосипедиста мальчика, который неожиданно выехал на проезжую часть. После машина съехала в кювет по ходу движения, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Ребенка госпитализировали с травмами. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики.