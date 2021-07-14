В Ярославской области ожидается гроза с ливнем и градом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональное МЧС предупредило ярославцев об ухудшении погоды.

- В течение суток 14 июля местами ожидается гроза, в отдельных районах с ливнем и градом, - сообщили спасатели.

Ветер во время грозы усилится до 12-17 метров в секунду.

По данным портала Gismeteo, гроза ожидается в районе 18 часов. До этого температура воздуха будет около 31 градуса. Завтра, 15 июля, ситуация повторится: жара и гроза.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе и подтопление участков, которые находятся в низинах. Не исключено затруднение в работе транспорта, увеличение числа ДТП, обрывы линий связи и ЛЭП.