Пользователей Wink приобщат к «академическим» просмотрам

Изображение: ПАО «Ростелеком»

Видеосервис от «Ростелеком» представляет новый раздел, в котором собрана коллекция развивающего контента для зрителей всех возрастов.

В разделе «Академия» можно найти увлекательные видеолекции от Arzamas, «Прямой речи», «Нетологии» и «Синхронизации», а также подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Есть и эксклюзивный контент, например, видеоверсии знаменитых концертов «Классика на Дворцовой».

В «Академии» собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психологию и другие направления. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, подготовке к собеседованию, цифровым знаниям, эмоциональному интеллекту и даже созданию интересных презентаций.

Новый раздел оптимален для изучения иностранных языков с помощью видеолекций или аудиокниг. Также для закрепления знаний есть ссылки на телеканалы на иностранных языках, сообщает пресс-служба оператора.